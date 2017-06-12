أمير القصيم: القيادة تهتم بالقرآن وحفظته وتوليه جل اهتمامها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة ، أن القيادة الرشيدة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته وتوليه جل اهتمامها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ يحفظهم الله ـ الذي هو دستورها وتستمد منه أحكامها ، وتأخذ الحدود منه لتقيم الشرع ، لافتاً سموه إلى أننا نفخر بما حققته وتحققه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من انجازات ، وما تقدمه للطلاب والطالبات وحثهم على حفظ القرآن ، مشدداً سموه على أهمية أن يأخذ حفظة كتاب الله تفسير القرآن وآياته من أمهات التفاسير الموثوقة والمعتمدة التي قام بتأليفها العلماء المعروفين ، وأن يتخذوا الوسطية والاعتدال في أمورهم ، وأن يكونوا قدوة فاعلة وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن وبسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ليكونوا نافعين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم ، مشيداً سموه بمثل هذا اللقاء ، مشيراً إلى أن هذه البلاد لم تقم إلاَّ على كتاب الله وسنة رسوله محمد ، موصياً بمنهج الوسطية والاعتدال الذي هو ما تدعو إليه حكومتنا الرشيدة ، مفيداً أن تطبيق الوسطية مهم وفي غاية الأهمية في هذا الوقت ، سائلاً سموه الله أن يكون القرآن العظيم ربيع قلوبنا ، وشفيعنا يوم نلقى الله تعالى.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز في مجلس الاستقبال الرئيسي بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الاثنين ، رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم سليمان بن عبدالرحمن الربعي ، يرافقه رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم ، الذين قدموا للسلام على سموه ، والالتقاء به لمناقشة كل متطلبات واحتياجات الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة.