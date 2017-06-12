بلدية مليجة تنذر 13 محل وتتلف 60 كلجم مواد غذائية منذ بدء رمضان المبارك

نفذت بلدية مليجة ممثلة في إدارة الخدمات جولات رقابية خلال أيام شهر رمضان المبارك الماضية على عدد من المحال التجارية والمطاعم بمركز مليجه والقرى التابعة لها ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، وسلامة الغذاء المعروض بها.

وأوضح رئيس بلدية مليجه الاستاذ مناحي بن سلامه آل سعيدان، بأن البلدية رصدت خلال الجولات الميدانية التي نفذتها عددا من المخالفات بالمحلات، مشيرا الى أنه بلغ عدد الانذارات13 إنذار، وتمثلت الانذارات في تدني مستوى النظافة والإهمال، ووجود أنواع من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وسوء التخزين، لافتا الى أنه تم مصادرة المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام، كما أتلفت البلدية المواد المضبوطة التي تنوعت بين فواكه وخضار ومواد معلبة بأكثر من 60 كلجم، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية عليها.

وأكد حرص البلدية على سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين مشيرا إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المحال التجارية للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية على تلك المنشآت والتأكد من سلامة الغذاء.

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