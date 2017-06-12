نائب أمير المنطقة الشرقية ينوه بدور الهيئة في معالجة القضايا على أساسٍ شرعي

واستمع سموه في بداية اللقاء إلى شرحٍ عن جهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، في التعامل مع القضايا، والتزامها بالأنظمة، ومساندة الأجهزة العدلية والأمنية في تنفيذ مهامهم، واطلع يحفظه الله على جهود دوائر فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية وما تقوم به من إشرافٍ على تنفيذ الأحكام الجزائية.

ونوه سموه بدور الهيئة في معالجة القضايا على أساسٍ شرعي، منوهاً بما تلقاه هيئة التحقيق والادعاء العام من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة، ساهم بفضل الله في تطوير عمل الهيئة وتطوير مستوى تعزيز العدالة وحماية المجتمع، مؤكداً يحفظه الله أن من واجبات الهيئة نصرة المظلوم والأخذ بيد الظالم ليرتدع عن ظلمه، وفق ما قررته الشريعة الغراء، والأنظمة السارية في المملكة.