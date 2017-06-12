 نائب أمير المنطقة الشرقية ينوه بدور الهيئة في معالجة القضايا على أساسٍ شرعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزارة الثقافة والاعلام تحجب موقع قناة bein sport على الإنترنت دراسة: البدانة تقلل من فعالية لقاح الإنفلونزا وزير الخارجية القطري: الحوار هو الخيار الاستراتيجي لقطر نائب أمير المنطقة الشرقية ينوه بدور الهيئة في معالجة القضايا على أساسٍ شرعي بلدية مليجة تنذر 13 محل وتتلف 60 كلجم مواد غذائية منذ بدء رمضان المبارك أمير القصيم: القيادة تهتم بالقرآن وحفظته وتوليه جل اهتمامها وزير التعليم يدشن انطلاقة فعاليات الأندية الموسمية زلزال قوي يضرب الساحل الغربي في تركيا رئيس وزراء باكستان يصل جدة هيئة الطيران المدني تعزز علاقتها مع نظيرتها في الإمارات بزيادة عدد الرحلات بمعدل 469 رحلة أسبوعية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسخر كافة خدماتها لضيوف الرحمن الكويت.. ناشطون يطالبون الحكومة بـ”ضبط عمليات تمويل الإرهاب”
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

نائب أمير المنطقة الشرقية ينوه بدور الهيئة في معالجة القضايا على أساسٍ شرعي

نائب أمير المنطقة الشرقية ينوه بدور الهيئة في معالجة القضايا على أساسٍ شرعي
المناطق - الدمام

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه اليوم (الاثنين) رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الأستاذ عبدالله الحنيف، وكبار مسؤولي الفرع الهيئة.

واستمع سموه في بداية اللقاء إلى شرحٍ عن جهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، في التعامل مع القضايا، والتزامها بالأنظمة، ومساندة الأجهزة العدلية والأمنية في تنفيذ مهامهم، واطلع يحفظه الله على جهود دوائر فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية وما تقوم به من إشرافٍ على تنفيذ الأحكام الجزائية.

 ونوه سموه بدور الهيئة في معالجة القضايا على أساسٍ شرعي، منوهاً بما تلقاه هيئة التحقيق والادعاء العام من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة، ساهم بفضل الله في تطوير عمل الهيئة وتطوير مستوى تعزيز العدالة وحماية المجتمع، مؤكداً يحفظه الله أن من واجبات الهيئة نصرة المظلوم والأخذ بيد الظالم ليرتدع عن ظلمه، وفق ما قررته الشريعة الغراء، والأنظمة السارية في المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>