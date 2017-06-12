 وزارة الثقافة والاعلام تحجب موقع قناة bein sport على الإنترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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وزارة الثقافة والاعلام تحجب موقع قناة bein sport على الإنترنت

وزارة الثقافة والاعلام تحجب موقع قناة bein sport على الإنترنت
المناطق - الرياض

ضمن إجراءات المقاطعة من المملكة  لقطر بسبب دعمها للإرهاب، حجبت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة، الاثنين، موقع قناة “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية.
وعند محاولة فتح الموقع في المملكة تظهر للمستخدم عبارة “عفوا .. الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام.”

يذكر أن موقع “بي إن سبورتس” يوفر بثا مباشرة للقنوات الرياضية على الإنترنت للمشتركين، ولكن مع هذا الحجب فإن القنوات لن تتوفر بعد الآن عبر في السعودية عبر الويب.

وفي وقت سابق حجبت شركتا “اتصالات” و”دو”، في الإمارات قنوات “بي إن سبورتس” بالكامل من قائمة خدماتهما ضمن إجراءات المقاطعة.

تبع ذلك استقالة المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي من القناة، وكذلك اللاعب السعودي السابق نواف التمياط وهو محلل في القناة.

 

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