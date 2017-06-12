أمير تبوك يقوم بزيارة للاطمئنان على صحة خالد خميس كساب

قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بزيارة للاطمئنان على صحة خالد خميس كساب عضو مجلس منطقة تبوك سابقا , والذي يرقد بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز العسكري بتبوك , إثر عارض صحي ألم به, ودعا سموه الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل .

وأعرب خالد خميس كساب, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من سموه , وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.