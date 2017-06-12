 أمير تبوك يقوم بزيارة للاطمئنان على صحة خالد خميس كساب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يقوم بزيارة للاطمئنان على صحة خالد خميس كساب

أمير تبوك يقوم بزيارة للاطمئنان على صحة خالد خميس كساب
المناطق _تبوك
قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بزيارة  للاطمئنان على صحة خالد خميس كساب عضو مجلس منطقة تبوك سابقا , والذي يرقد بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز العسكري بتبوك , إثر عارض صحي ألم به, ودعا سموه الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل .
وأعرب خالد خميس كساب, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من سموه , وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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