أمير الباحة يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أَمير منطقة الباحة ، بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الباحة ناصر بن علي الغامدي ، ورئيس نادي الباحه محمد صالح زلفان ورئيس نادي قلوة سعد بن محمد الزهراني ورئيس نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة علي بن صالح ال الشيخ الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك و بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميرا لمنطقة الباحة .

حيث رحب سموه بالجميع وناقش معهم عدد من المواضيع المتعلقة بالرياضة بالمنطقة والعمل على دعمها مع استقطاب الشباب للانخراط في هذه الأندية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

كما وجه سموه مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة بتكثيف الفعاليات والبرامج والأنشطة الرياضية وتهيئة مدينة الملك سعود الرياضية للاستفادة منها خلال فترة الصيف .

مؤكدا سموه على أهمية تنفيذ البرامج المميزة التي تهتم بطموحات الشباب وتلبي رغباتهم ، حاثاً سموه رؤساء الأندية الرياضية على مضاعفة الجهود وتقدم مستويات أفضل للصعود إلى درجات متقدمة ، مبدياً سموه تقديم كل ما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات لتلك الأندية.

بعد ذلك قدم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة ناصر الغامدي شرح مفصل عن أنشطة وفعاليات هيئة الرياضة بمنطقة الباحة وما تنفذه الأندية من فعاليات وبرامج مختلفة للشباب والمجتمع، كما اطلع سموه خلال اللقاء على أبرز منجزات الأندية الرياضية بالمنطقة وما حققته من بطولات خلال الفترة الماضية في مختلف الألعاب . بالاضافة الى إنجازات المكتب وخطة مكتب الهيئه العامة للرياضة بالمنطقة والمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها .

وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية من مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة فيما تسلم سموه عدد من الدروع مقدمة من رؤساء الأندية تحمل الرئاسة الفخرية لسمو أمير المنطقة لتلك الأندية. والتقطت بعد ذلك الصور التذكارية بهذه المناسبة .