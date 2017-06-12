 أمير القصيم يطلع على إنجازات مكتب توعية الجاليات بالفايزية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يطلع على إنجازات مكتب توعية الجاليات بالفايزية

أمير القصيم يطلع على إنجازات مكتب توعية الجاليات بالفايزية
المناطق _بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم الاثنين ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة عبدالله بن محمد المجماج ، رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الفايزية محمد بن فهد التويجري ، ومدير المكتب الدكتور أحمد بن عبدالمحسن المحسن ، وأعضاء مجلس إدارة المكتب ، الذين قدموا للسلام على سموه.
وأطلع التويجري سمو أمير المنطقة على تقريرٍ مفصل عن إنجازات المكتب في مختلف المجالات الدعوية والإرشادية .
ورفع الجميع شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ مثمنين لهم دعمهم المستمر لجميع الأعمال الدعوية والإرشادية في مكاتب توعية الجاليات بمنطقة القصيم .
وثمنوا لسمو أمير منطقة القصيم دعمه المتواصل وتوجيهاته المستمرة للجميع , مشيدين باهتمام ومتابعة معالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بمكاتب الدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم .

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