أمير القصيم يطلع على إنجازات مكتب توعية الجاليات بالفايزية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم الاثنين ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة عبدالله بن محمد المجماج ، رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الفايزية محمد بن فهد التويجري ، ومدير المكتب الدكتور أحمد بن عبدالمحسن المحسن ، وأعضاء مجلس إدارة المكتب ، الذين قدموا للسلام على سموه.

وأطلع التويجري سمو أمير المنطقة على تقريرٍ مفصل عن إنجازات المكتب في مختلف المجالات الدعوية والإرشادية .

ورفع الجميع شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ مثمنين لهم دعمهم المستمر لجميع الأعمال الدعوية والإرشادية في مكاتب توعية الجاليات بمنطقة القصيم .

وثمنوا لسمو أمير منطقة القصيم دعمه المتواصل وتوجيهاته المستمرة للجميع , مشيدين باهتمام ومتابعة معالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بمكاتب الدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم .

