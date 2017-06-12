 فنادق مكة والمدينة تعيد أموال المعتمرين القطريين الذين لم يتمكنوا من الحضور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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فنادق مكة والمدينة تعيد أموال المعتمرين القطريين الذين لم يتمكنوا من الحضور

فنادق مكة والمدينة تعيد أموال المعتمرين القطريين الذين لم يتمكنوا من الحضور
المناطق _متابعات

أرجع عدد من الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة المبالغ المالية للأشقاء من المواطنين القطريين الذين حجزوا في هذه الفنادق و غادروها قبل انتهاء مدتهم، أو الذين لم يتمكنوا من الحضور.

وجاءت المبادرة استجابة من الفنادق لطلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبناء على متابعة رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمراعاة مصالح واحتياجات الأشقاء من المواطنين القطريين، وانسجاما مع بيان حكومة المملكة العربية السعودية الذي أكد الحرص على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره”.

وأعربت الهيئة عن تقديرها الكبير للتجاوب السريع من مسؤولي الفنادق في إعادة المبالغ للأشقاء القطريين وعدم تضررهم.

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