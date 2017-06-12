فنادق مكة والمدينة تعيد أموال المعتمرين القطريين الذين لم يتمكنوا من الحضور

أرجع عدد من الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة المبالغ المالية للأشقاء من المواطنين القطريين الذين حجزوا في هذه الفنادق و غادروها قبل انتهاء مدتهم، أو الذين لم يتمكنوا من الحضور.

وجاءت المبادرة استجابة من الفنادق لطلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبناء على متابعة رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمراعاة مصالح واحتياجات الأشقاء من المواطنين القطريين، وانسجاما مع بيان حكومة المملكة العربية السعودية الذي أكد الحرص على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره”.

وأعربت الهيئة عن تقديرها الكبير للتجاوب السريع من مسؤولي الفنادق في إعادة المبالغ للأشقاء القطريين وعدم تضررهم.