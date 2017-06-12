قرقاش: ستكتشف قطر أن الحل في الرياض

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر يوم الاثنين “بعد مجهود كبير لتدويل أزمته مع أشقائه، وبعد أن يطبل إعلامه، ويصرخ بمظلوميته، سيكتشف الشقيق أن الحل في الرياض وعند سلمان”.

يذكر أن كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب وشق الصف العربي، وقامت دول أخرى عربية وآسيوية وأفريقية بخطوات مماثلة