 قرقاش: ستكتشف قطر أن الحل في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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قرقاش: ستكتشف قطر أن الحل في الرياض

قرقاش: ستكتشف قطر أن الحل في الرياض
المناطق _متابعات

قال وزير الشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن قطر ستكتشف بعد جهودها الكبيرة لتدويل الأزمة أن الحل في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر يوم الاثنين “بعد مجهود كبير لتدويل أزمته مع أشقائه، وبعد أن يطبل إعلامه، ويصرخ بمظلوميته، سيكتشف الشقيق أن الحل في الرياض وعند سلمان”.

يذكر أن كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب وشق الصف العربي، وقامت دول أخرى عربية وآسيوية وأفريقية بخطوات مماثلة

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