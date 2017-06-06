وكالة المسجد النبوي تفتح غداً باب تسجيل طلبات الراغبين في الاعتكاف

دعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم راغبي الاعتكاف بالمسجد النبوي بتسجيل طلباتهم للاعتكاف بالمسجد النبوي ابتداءً من يوم غداً الثلاثاء.

وأهاب مدير إدارة الأبواب بالوكالة سعود بن مساعد الصاعدي بالراغبين في الاعتكاف خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل إلى سرعة الحضور والتسجيل منذ الساعة الثامنة صباحاً في عدد من المواقع بالمسجد، تمثلت في باب العقيق (11) المنطقة الغربية، وباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 18) المنطقة الشمالية، وباب أبو ذر رضي الله عنه (32) المنطقة الشرقية، فيما جندت الوكالة المزيد من الطاقات والخدمات لتقديمها لقاصدي المسجد النبوي الشريف من الزوار والمصلين والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها وتتيح للراغبين بالاعتكاف التسجيل عبر الموقع الإلكتروني بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ونوه مدير إدارة الأبواب بأهمية الالتزام المعتكفين بالتعليمات الصادرة من الجهة المعنية، مشدداً على ضرورة محافظتهم على نظافة المسجد النبوي، وعدم إزعاج المصلين، وإنهاء الاعتكاف بعد صلاة العشاء مباشرة من ليلة العيد، مشيراً إلى السماح بإدخال (الشرشف – المخدة) داخل المسجد فقط.