وزارة الخارجية البحرينية تدين الهجوم الإرهابي بمحافظة القطيف

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابى الجبان الذي وقع بحي المسورة بمحافظة القطيف ، واستهدف دورية أمنية وأدى لاستشهاد ضابط وإصابة اثنين من رجال الأمن، معربةً عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الشهيد وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلم .

وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية فى مكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله، ودعمها التام لكل ما تتخذه من تدابير صارمة للقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية صونا لأمنها وحماية لمواطنيها، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف جميع الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وكل من يدعمها ويمولها.