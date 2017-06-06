 نائب أمير منطقة عسير يسلم وحدات سكنية لجمعية البر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

منوهًا بإنسانية المليك.. وعناية سمو ولي العهد أمير نجران يطلق حملة “تفريج كربة” “القرزعي” يدشن نقطة الضبط الأمني بقرضه اسفل ضلع نائب أمير جازان يتقدم المصلين على الشهيد الرائد العلاقي منع استيراد أجهزة beIN sports.. والقحطاني: البديل مجاني أو رمزي أمير عسير ونائبه يثمنون تبرع ولي ولي العهد بثلاثة ملايين ريال لحملة تراحم فواز الحساوي: التكريم أقل شيء نقدمه للفنانين في مهرجان “نجوم الفن والإعلام” نائب أمير منطقة عسير يسلم وحدات سكنية لجمعية البر وزارة الخارجية البحرينية تدين الهجوم الإرهابي بمحافظة القطيف وكالة المسجد النبوي تفتح غداً باب تسجيل طلبات الراغبين في الاعتكاف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصدر قرار إيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية الهبدان : يشهد فعاليات ورشة معايير الأداء الوظيفي الجديد لموظفي صحه عسير لتهيئتهم للانتقال لجمعية “إخاء” التربية النموذجية بالرياض تؤهل “13” يتيماً من أبناءها
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

نائب أمير منطقة عسير يسلم وحدات سكنية لجمعية البر

نائب أمير منطقة عسير يسلم وحدات سكنية لجمعية البر
المناطق _عسير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير. بجهود جمعية البر الخيرية وما تقوم به في سبيل مساعدة المحتاجين والوقوف معهم ومعاونتهم على مواجهة ظروفهم وتذليل الصعاب للمستفيدين من أعمال الجمعية جاء ذلك خلال تسليم سموه ظهر اليوم بمكتبه بالإمارة مفاتيح خمس وحدات سكنية للمستفيدين من برنامج «مساكن» التي تقدمه الجمعية للأسر المحتاجة في منطقة عسير , بحضور أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن فحاس ،

من جهته أوضح الشيخ بن فحاس أن الجمعية تقوم كل عام بتسليم عددا من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة للسكن مدى الحياة، مؤكدا استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين فيما يحقق تعزيز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية لخدمة المجتمع مبينا إن عدد الوحدات التي سلمتها الجمعية وصل 173 مسكن .

 وفي نهاية اللقاء قدم بن فحاس شكره وتقديره لأمير منطقة عسير وسمو نائبه  على توجيهاتهما الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة، داعيا المحسنين والموسرين بالمساهمة في تعزيز مثل هذه الأعمال الخيرية المباركة ودعمها للوصول إلى الهدف المنشود.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>