 فواز الحساوي: التكريم أقل شيء نقدمه للفنانين في مهرجان “نجوم الفن والإعلام” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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فواز الحساوي: التكريم أقل شيء نقدمه للفنانين في مهرجان “نجوم الفن والإعلام”

فواز الحساوي: التكريم أقل شيء نقدمه للفنانين في مهرجان “نجوم الفن والإعلام”
المناطق _ الكويت – فهد جارالله المريخي

بعد النجاح الذي حققه العام الماضي في تكريم كوكبة من نجوم الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، تتواصل التحضيرات لانطلاق الدورة الثانية لمهرجان نجوم الفن والإعلام، الذي يقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي.

في هذا الجانب عبر فواز الحساوي عن تقديره واعتزازه في تكريم نخبة من نجوم الكويت الذين ساهموا في بناء مسيرة الفن والإعلام محليا وخليجيا وعربيا، وقال الحساوي في تصريح صحفي: “إنني تشرفت العام الماضي في تكريم مجموعة من الفنانين، بالتالي سأكون هذا العام حاضرا لتكريم مجموعة متميزة أخرى من النجوم في شهر رمضان الجاري”.

أعرب الحساوي عن خالص تمنياته للمزيد من العطاء والنجاح لتلك الكوكبة من الفنانين في مشوارهم الفني، متمنيا استمرارية هذا المهرجان السنوي في كل رمضان لتكريم هؤلاء الفنانين، لافتا إلى أن هذا التكريم هو أقل شيء يقدم لهم، وهم يستحقون هذه الوقفة ونتشرف بالتواجد وأن نكون جزء من هذا التكريم.

من جهته ثمن مؤسس ورئيس مهرجان نجوم الفن والإعلام جمال العدواني الرعاية الكريمة للمهرجان من قبل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، الذي حرص على الرعاية والحضور وتكريم نجوم الدراما والإعلام في الساحة المحلية، لافتا إلى هذه الدورة ستكون متميزة باختيار المكرمين الذين أعطوا للفن الكثير، ولقد حان الوقت لتكريمهم وفاء وتقديرا لبصماتهم الراسخة في تاريخ الحركة الفنية والإعلامية في الكويت.

وأشار العدواني إلى أن الدورة الثانية للمهرجان سيتخللها عدة فقرات متنوعة، إلى جانب مراسم تكريم الفنانين الذين قدموا أدوارا وحضورا متميزا في شهر رمضان المبارك خلال الدراما المحلية، كذلك الأسماء التي برزت في تقديم البرامج التلفزيونية.

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