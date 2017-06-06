 أمير عسير ونائبه يثمنون تبرع ولي ولي العهد بثلاثة ملايين ريال لحملة تراحم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير عسير ونائبه يثمنون تبرع ولي ولي العهد بثلاثة ملايين ريال لحملة تراحم

أمير عسير ونائبه يثمنون تبرع ولي ولي العهد بثلاثة ملايين ريال لحملة تراحم
المناطق _ عسير

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، شكرهما وتقديرهما باسميهما ونيابة عن أهالي منطقة عسير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتبرع سموه بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لحملة «تراحم» لإطلاق سجناء الحق الخاص ، مؤكدين أن الوقفة المشرفة لولي ولي العهد وتبرعه الكريم تأتي امتدادا لحرص سموه على التكافل بين أفراد المجتمع، وسعيه لعودة السجناء المطالبين بحقوق مالية إلى أسرهم وقضاء ماتبقى من هذا الشهر الفضيل مع أسرهم ، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ  قائد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار .

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