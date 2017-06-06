 منع استيراد أجهزة beIN sports.. والقحطاني: البديل مجاني أو رمزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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منع استيراد أجهزة beIN sports.. والقحطاني: البديل مجاني أو رمزي

منع استيراد أجهزة beIN sports.. والقحطاني: البديل مجاني أو رمزي
المناطق- الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قراراً بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات beIN sports الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها، بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك. وتؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وحرصاً على حقوق المواطنين والمقيمين، بأن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار.

من جهته، بشّر المستشار في الديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني بحلول بديلة قريباً لأجهزة الاستقبال القطرية، وكتب على حسابه في “تويتر”: “قريبًا الحلول البديلة بشكل مجاني أو رمزي”، وأضاف: “هناك ثغرة قانونية هائلة في احتكارهم لحق النقل بالمنطقة. راجعوا الوضع في بريطانيا وفرنسا مثلا .. وكفى بذلك تلميحاً”. وكان القحطاني قد كتب موضحاً: “كان مخططهم بعد شرائهم لحقوق النقل بخمس أضعاف القيمة الفعلية؛ أن يدخلوا فيها نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول”.

 

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