نائب أمير جازان يتقدم المصلين على الشهيد الرائد العلاقي

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، المصلين اليوم صلاة الميت على الشهيد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي عقب صلاة العشاء بجامع خادم الحرمين الشريفين، والذي استشهد عقب تعرض دورية الأمن لمقذوف متفجر “عبوة ناسفة” أثناء تنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف .

كما أدى الصلاة على الشهيد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني وقائد قوة الطوارئ المقدم مظلي عبد الرحمن بن عبدالله القحطاني وعددا من المسؤولين والضباط والأفراد والأهالي.

وعقب الصلاة نقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم اللـــَّه – وتعازي سمو أمير منطقة جازان إلى والد وأسرة الشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبل الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ، مؤكدا تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الأمن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عنه .

وشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ،والد وأسرة وذوي الشهيد تشييع الجثمان بالحضور الى مقبرة شمال مدينة جازان حيث وري الشهيد الثرى وسط حضور عدد كبير من الأهالي وزملاء الشهيد.

من جانبه عبّر والد الشهيد وذويه عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لمواساتهم في فقيدهم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .