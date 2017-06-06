“القرزعي” يدشن نقطة الضبط الأمني بقرضه اسفل ضلع

دشن مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي المرحلة الأولى لتطوير وتحسين مركز الضبط الأمني في قرضة أسفل عقبة ضلع مساء اليوم الإثنين.

ويعد هذا المركز من أهم مراكز الضبط الأمني بالمنطقة حيث وجه اللواء القرزعي مسبقاً بتطويره وتحسينه وأن يكون مركز ضبط أمني نموذجي ومشترك (شرطة ومرور) وقد تحقق ذلك ولله الحمد وعقب الإفتتاح تم استعراض نتائج وإحصائيات مضبوطات هذا المركز وتم تكريم عدد من منسوبيه وإلقاء كلمة توجيهية من سعادته لمنسوبي هذا المركز أكد من خلالها أهمية مراقبة الله في السر والعلن وتحمل المسؤولية الأمنية كما يجب وبذل المزيد من العطاء والتميز وبما يحقق التطلعات .