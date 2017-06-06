منوهًا بإنسانية المليك.. وعناية سمو ولي العهد أمير نجران يطلق حملة “تفريج كربة”

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، حملة “تفريج كربة”، التي تنفذها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، لمساعدة سجناء المطالبات المالية، فيما سيرعى سموه حفل إطلاق السجناء المزمع إقامته الليلة.

ونوّه سموه لدى استقباله رئيس وأعضاء اللجنة والمتعاونين مع الحملة، بإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الذي أصدر أوامره الكريمة بالعفو عن النزلاء في الحق العام، ولمّ شملهم بأسرهم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبما تحظى به الجمعية من رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرئيس الفخري للجمعية.

وحثّ سموه رجال الأعمال والمؤسسات التجارية على الإقبال لفعل الخير، ومساعدة فئة غالية من المجتمع الكريم، بتفريج الكربة، ولمّ الشمل، وإصلاح الأحوال وترتيبها، محتسبين في ذلك الأجر والمثوبة.

وكرّم سموه في ختام اللقاء المتعاونين مع حملة “تفريج كربة”، وهم اللواء متقاعد محمد بن سالم آل سنان، وفايز المالكي، وعلي بن حسين أبو ساق، وسالم بن جخير.

من جهته، عبّر رئيس لجنة “تراحم” بمنطقة نجران، الدكتور حسين بن عايض آل حمد، عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للحملة، مشيدًا بتجاوب المشايخ والأعيان ورجال الأعمال في مناطق المملكة كافة، مع الحملة.