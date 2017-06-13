 يوسف علاونه :”كفى ياقطر” فالمرحلة تتطلب عدم وجود أي تباين في المواقف مع السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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يوسف علاونه :”كفى ياقطر” فالمرحلة تتطلب عدم وجود أي تباين في المواقف مع السعودية

المناطق- الرياض

أوضح الصحافي الأردني يوسف علاونه في مقطع فيديو عن رأيه في تمويل قطر للإرهاب ومقاطعة الدول ومنها المملكة والبحرين والإمارات ومصر لها، وقال في المقطع الذي مدته مايقارب 17 دقيقة:أن القضاء الأمريكي براء المملكة من تهمة الإرهاب وأدان إيران في الوقوف في  تفجير 11 سبتمبر.

وبين أن مركز محاربة التطرف العالمي والذي يعادل الأمم المتحدة في الرياض، والرئيس الأمريكي في قلب الرياض تحدث عن تعرض المملكة للإرهاب.

وقال في معرض حديثه لقناة الجزيرة “أنتهى الزمن الذي كانت فيه السياسة الخليجية تمارس التسلية، فاليوم السياسة المستقلة غير مسموح بها،فنحن اليوم لانتسلى بأي بدول أخرى بعيدة”.

وذكر أن الشيعة في إيران وشمال العراق، وهناك 21 سني في إيران ممنوع أن يكون لهم رأي أو مشاركة أو يكون لهم مسجد ، لذلك فإيران يريدون تدمير البحرين ليكون لهم طريق لتهريب السلاح إلى الأحساء.

وبين أن لايكون لقطر بحجمها كخاصرة سعودية غير مسموح لها أن تتصرف بدولة بحجم السعودية ..وهذا يعطي السعودية ثقل على مستوى العالم.

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