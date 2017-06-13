صدمات قطر تتوالى .. آخرها هذا التقرير الدولي

وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة قطر الائتماني قيد المراجعة، وذلك تمهيداً لخفض محتمل.

وقالت الوكالة ، في تقرير صادر اليوم الإثنين، إن وضع التصنيف قيد المراجعة يرجع إلى حالة الضبابية المتزايدة، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية واللوجستية مع قطر.

ورجحت “فيتش”، استمرار الأزمة لفترة طويلة ما يؤثر “سلباً” على اقتصاد قطر وتصنيفها الائتماني، “على الرغم من إجراء بعض المناقشات لحل تلك الأزمة”.

وأكدت انه في حال استمرت العزلة المفروضة لفترة أطول، فإن الآثار المترتبة على بيئة الأعمال في قطر ستصبح أكثر خطورة.

وقالت أن قطر ستكون قادرة على التعامل مع الضغوط على إمدادات الغذاء، وغيرها من السلع، نظراً لمواردها الضخمة، ولكن بتكلفة أكبر قد تتحملها الحكومة في نهاية المطاف.

وذكرت أن الحظر المفروض على العلاقات المالية مع قطر قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في القطاع المالي، فيما قالت ان لدى الحكومة الموارد المالية، على شكل احتياطيات من البنك المركزي وكذلك أصول جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، لاحتواء القيود على التدفقات المالية القطرية.

يأتي هذا بعد أن كانت وكالتي “موديز” و”ستاندرد أند بورز” قد خفضتا مؤخرا تصنيف قطر.