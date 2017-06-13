 الجيش اليمني يسيطر على القصر الجمهوري في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير محمد بن سلمان يتبرع بـ4 ملايين لحملة تفريج كربة بنجران مطارات قطر “خاوية على عروشها”.. البحرين تؤكد التزامها بمنع طيرانها من الهبوط أو العبور هكذا فاجأ ترمب عروسين في زفافهما بلا دعوة.. شاهد ردة فعل العروس ! شاهد دفاتر الخيانات .. لحظة انقلاب حمد بن خليفة على والده بعد سفره بساعات ! الجيش اليمني يسيطر على القصر الجمهوري في تعز صدمات قطر تتوالى .. آخرها هذا التقرير الدولي الطيران المدني على الطائرات الراغبة عبور أجواء المملكة من وإلى قطر تقديم طلب مسبق قصة بكاء سعود الفيصل حينما سقط صاروخ أطلقه صدام حسين بالقرب من وزارة الخارجية المملكة تحصل على مقعد عضو مناوب في مجلس الإدارة لمنظمة العمل الدولية لمدة 3 سنوات يوسف علاونه :”كفى ياقطر” فالمرحلة تتطلب عدم وجود أي تباين في المواقف مع السعودية مجلس الوزراء يرحب بتصريحات ترمب بتوقف قطر عن دعم الإرهاب إدارة صحة البيئة ببلدية الخرج تغرم أحد المخابز لسوء النظافة

الجيش اليمني يسيطر على القصر الجمهوري في تعز

الجيش اليمني يسيطر على القصر الجمهوري في تعز
المناطق - وكالات

سيطر الجيش اليمني على القصر الجمهوري في تعز ويتقدم شرقا، فيما أوضح مصدر في الجيش اليمني أن غارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات الانقلابية كانت مجتمعة في فندق سوفيتيل الذي تضرر جراء الغارات.

وتعد تبة سوفيتيل، وهي التلة المطلة على مناطق شرق تعز، من أجمل المرتفعات في المدينة، ولم يكن يعلم أبناء تعز أنها ستشكل هاجسا لهم ومصدر قلق على مدى نحو عامين بعد سيطرة الميليشيات الانقلابية عليها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية.

موقع التلة المطل على المدخل الشرقي للمدينة والخط الرابط بين تعز وصنعاء وتعز وعدن جعلها تسهم في حصار المدينة.

الأسلحة الثقيلة للميليشيات والمتمركزة أعلى التلة ومنها ما عرف بـ”دبابة السوفيتيل” لم تكن تستهدف المنشآت الحيوية التي شهدت معارك عنيفة خلال الأيام الماضية كالقصر الجمهوري ومعسكر التشريفات فحسب، بل كانت الأحياء السكنية وسط تعز في مرمى نيرانها.

الموقع المطل على أجزاء واسعة من شرق تعز ويضم الفندق الأشهر في المدينة والذي افتتح عام 2002، استهدفته مقاتلات التحالف بسلسلة غارات عنيفة أسفرت عن تدمير أليات ومعدات للمتمردين.

سكان تعز الذين ظلت أعينهم معلقة بهذه التبة وما سترسله إليهم من قذائف الموت، يأملون أن يكون هذا الدخان آخر ما ترسله تبة سوفيتيل نحو أحياء تعز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>