 هكذا فاجأ ترمب عروسين في زفافهما بلا دعوة.. شاهد ردة فعل العروس ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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هكذا فاجأ ترمب عروسين في زفافهما بلا دعوة.. شاهد ردة فعل العروس !

هكذا فاجأ ترمب عروسين في زفافهما بلا دعوة.. شاهد ردة فعل العروس !
المناطق - وكالات

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عروسين أثناء حفل زفافهما مساء السبت، لدى تواجده في نيو جيرسي لحضور اجتماع، وفق ما أوردته “سي أن أن”.

وأظهر الفيديو الذي بثته وسائل إعلام أميركية وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس ترمب وهو يدخل بشكل مفاجئ قاعة حفل الزفاف الذي كان يقام في نادي ترمب الوطني للغولف في بلدة بدمينستر، في نيو جيرسي، والذي لم يدع إليه.

وسأل ترمب عن اسمي العروسين والتقط صورا تذكارية معهما، وسط هتافات الحضور المرحبة بـ “الولايات المتحدة”.

وقالت وسائل إعلام إن المسؤولين في البيت الأبيض قليلا ما يعلقون على تصرفات ترمب الغريبة، إلا أن بعضهم هذه المرة وصف هذا التصرف بأنه لا يليق برئيس أميركا، فيما اعتبر آخرون أنها لفتة لطيفة من ترمب.

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