شاهد دفاتر الخيانات .. لحظة انقلاب حمد بن خليفة على والده بعد سفره بساعات !

تعد الانقلابات هي أساس الحكم في إمارة قطر وانحصر الحكم على الإنقلاب الصريح أو الناعم عن طريق التنازل عن السلطة للوريث.

وفي 27 يونيو 1995، حمد الأمير السابق لقطر استغل وجود والده في أحد قصوره في سويسرا ليعلن نفسه أميرا للبلاد بهدوء، وبعد أن نفى حمد والده الذي سمع بنبأ تنحيته عن العرش من نشرة الأخبار في إحدى الإذاعات، أقام فترة في سوريا قبل أن يسمح حمد له بالعودة إلى قطر عام 2004.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة إعلان الأمير خلع والده والاستيلاء على الحكم، من خلال بيان بثه على التليفزيون الرسمي، وكأن شيئا لم يحدث !