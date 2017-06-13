الأمير محمد بن سلمان يتبرع بـ4 ملايين لحملة تفريج كربة بنجران

تبرع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بـ 4 ملايين ريال لحملة “تفريج كربة” لسجناء المطالبات المالية بمنطقة نجران، والتي انطلقت برعاية أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجنة “تراحم” بالمنطقة.

ودشن وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور عقاب اللويحق مساء أمس حملة “تفريج كربة” لسجناء المطالبات المالية بمنطقة نجران التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بالمنطقة، وذلك بقاعة الحمرور بالغرفة التجارية بنجران.

وألقى وكيل الإمارة الدكتور عقاب اللويحق كلمة نقل فيها تحيات أمير المنطقة ونائبه وأمنياتهما بأن تكون الحملة سببا رئيسا في تفريج كربة السجناء ولم شملهم مع أسرهم، مشيدا بدعمهما لتنظيم الحملة المباركة في هذا الشهر الكريم.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة بنجران الدكتور حسين آل حمد أن هذه الحملة ترتكز على التعاون بين رجال الأعمال ومسؤولي الجمعيات الخيرية والمواطنين المهتمين بالشأن الاجتماعي لتفعيل الدور المجتمعي لأفراد المجتمع للمساهمة في إيجاد الحلول وتجاوز المشكلات الاجتماعية.

عقب ذلك توالت التبرعات من رجال الأعمال والميسورين وعامة أهالي منطقة نجران الذين تفاعلوا مع الحملة، حيث بلغ عدد المفرج عنهم من سجناء المطالبات المالية 50 سجينا، فيما تجاوزت التبرعات 9 ملايين ريال.