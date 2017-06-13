مصر تدين هجوم القطيف بأشد العبارات.. وتؤكد وقوفها مع المملكة ضد التطرف والإرهاب

دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بحي المسورة بمحافظة القطيف، وأسفر عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين من رجال الأمن، معربةً عن تعازيها حكومة وشعبًا لأسرة المتوفى وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، تضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على دعمها لجميع ما تتخذه المملكة من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظًا على سلامة مواطنيها.