إعفاء المنشآت المتوسطة والصغيرة من نسب التوطين .. إليك التفاصيل

تدرس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية، إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضريبة المضافة المقرر تطبيقها العام المقبل 2018 ونسب التوطين لفترة زمنية تحدد من موعد إنشائها.

وقالت سفانة دحلان؛ نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير ريادة الأعمال، إن استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستنطلق قريبا، مبينة أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون واضحة وتبرز ما الأشياء التي من شأنها أن تضر بهذا القطاع الحيوي أو تعيقه، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأضافت دحلان على هامش فعالية دعم التجارة الإلكترونية في السوق السعودية “أوشنيات 5” الهادفة إلى تشجيع الخوض في تجربة التجارة الإلكترونية، أن ريادة الأعمال جزء منها يتعلق بالجانب التثقيفي وإبراز أحدث التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة بهذا القطاع، وحث رواد الأعمال والمبدعين لاستخدمها والانسجام معها، التي من شأنها أن تجعل أعمالهم ومشاريعهم ذات طابع عالمي.

وأوضحت أن “التجارة الإلكترونية اليوم باتت هي المستقبل، والمشروع إذا كان في حدوده الضيقة والمحلية لن يسهم بالاقتصاد بشكل فاعل أو زيادة الناتج المحلي، ونحن في الهيئة نحاول أن ندعم رواد الأعمال ونفتح لهم آفاقا أوسع وأرحب لأفكارهم وأعمالهم حتى يصلوا إلى العالم الخارجي.

وأشارت إلى أنه لدى الهيئة اليوم عديد من الشراكات المحلية والعالمية، منها مثل كلية محمد بن سلمان وجامعة طيبة وجامعة عفت وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الظهران، وبعض الشراكات ما زال العمل جاريا عليها، علاوة على مركز كامريدج للابتكار وشركة جنرال إلكتريك .