 “المغامسي”: جلست للتدريس منذ 30 سنة ولم أعتقد يوما بتكفير أحد من أهل القبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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“المغامسي”: جلست للتدريس منذ 30 سنة ولم أعتقد يوما بتكفير أحد من أهل القبلة

“المغامسي”: جلست للتدريس منذ 30 سنة ولم أعتقد يوما بتكفير أحد من أهل القبلة
المناطق - الرياض

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه لم يعتقد يوماً كفر أحد من أهل القبلة، وأن رأيه ليس له علاقة بزيارة أحد أو لقائه.

وقال المغامسي في تغريدة دونها على حسابه بموقع “تويتر”: “جلست للتدريس منذ ثلاثين سنة، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا لم أعتقد كفر أحد من أهل القبلة، وليس لزيارة أحد أبداً ولا لقائه علاقة بما أدين الله به”.

وتأتي تغريدة المغامس بعد أن نوه في وقت سابق، إلى أن السنة والشيعة والإباضية والإسماعيلية جميعهم مسلمون، وأن يجتهد كل منهم في الحق بطريقته.

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