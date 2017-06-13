(فيديو) والد الشهيد طارق العلاقي.. حضروا لتعزيته في ابنه فعزاهم وصبّرهم بهذه الكلمات العظيمة

“خيروه بين جازان وعسير ونجران لكنه اختار ذلك المكان”، بهذه الكلمات استهل والد الشهيد طارق العلاقي، كلمته أمام المعزين في استشهاد ابنه في حادث إرهابي بالعوامية، مؤكدا أنه أخلص لهذا الوطن، وما حصل عليه من سمعة طيبة ومكان كبير عند الله.

وأشاد بالجيش السعودي وقوات الأمن والقوات الخاصة، مبينا أن قوا ولاة الأمر هم أهل، في ظل الأمن الذي تشهده المملكة والاستقرار، مؤكدا أن الوطن يحتاجنا في كل مكان، سواء العسكري أو المواطن أو الإعلامي أو الكاتب.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد 16 / 9 / 1438 هـ ، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة) مما نتج عنه استشهاد الرائد/ طارق بن عبد اللطيف العلاقي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء وإصابة رجلي أمن ، وحالتهما الصحية مستقرة.

وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.