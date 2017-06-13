نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج يقف على جاهزية مركز الكلى الجديد

وقف نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاخصائي ماجد محمد الحابي على جاهزية مركز الكلى الجديد الذي تم تسليمه لاحد الشركات المتخصصه في مراكز الغسيل الكلوي.

واوضح الحابي بان المركز يحضى بمتابعه مستمرة من مدير عام صحة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعده للخدمات العلاجيه الدكتور سطام الشيحة كما اوضح بان انتقال المرضى سيتم تدريجيا اعتبارا من يوم الاربعاء ١٩ رمضان حسب خطة تشغليه معتمدة تضمن سلاسة العمل والتشغيل وسلامة المرضى.

واضاف بان المركز تم تجهيزه بارقى الاجهزة المتخصصه في الغسيل الكلوي وكذلك مختبر متكامل وفي وقت سابق اصدر مساعد المدير العام للخدمات العلاجيه خطاب لمستشفى الخرج يتضمن تكوين للجنه تشرف على عملية انتقال المرضى من المستشفى للمركز الجديد وترافق المرضى برئاسة نائب مدير المستشفى الاخصائي ماجد الحابي وعضوية اطباء وتمريض من قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.