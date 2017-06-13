 نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج يقف على جاهزية مركز الكلى الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الحرمان يولّد الحب” بأدبي الأحساء أمير الشرقية يهنئ ميدان فروسية الخفجي لحصولة المركز الثاني على مستوى ميادين المملكة سياحة نجران تلزم ملاك ومشغلي المرافق السياحية بحذف جميع القنوات التابعة لقناة الجزيرة أمير القصيم ونائبه يشاركان رجال الأمن إفطار رمضان نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج يقف على جاهزية مركز الكلى الجديد فضائح حزب الله.. الكشف عن عمليات سرقة ونصب وتصنيع مخدرات شاهد.. لاعب سابق في النصر يعيش بدار الرعاية منذ 10 سنوات (فيديو) والد الشهيد طارق العلاقي.. حضروا لتعزيته في ابنه فعزاهم وصبّرهم بهذه الكلمات العظيمة “المغامسي”: جلست للتدريس منذ 30 سنة ولم أعتقد يوما بتكفير أحد من أهل القبلة (فيديو) فيصل القاسم: قناة الجزيرة “صهيونية” هدفها إثارة الفتن والنعرات بين العرب إعفاء المنشآت المتوسطة والصغيرة من نسب التوطين .. إليك التفاصيل مصر تدين هجوم القطيف بأشد العبارات.. وتؤكد وقوفها مع المملكة ضد التطرف والإرهاب

نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج يقف على جاهزية مركز الكلى الجديد

نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج يقف على جاهزية مركز الكلى الجديد
المناطق -الخرج

وقف نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاخصائي ماجد محمد الحابي على جاهزية مركز الكلى الجديد الذي تم تسليمه لاحد الشركات المتخصصه في مراكز الغسيل الكلوي.

واوضح الحابي بان المركز يحضى بمتابعه مستمرة من مدير عام صحة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعده للخدمات العلاجيه الدكتور سطام الشيحة كما اوضح بان انتقال المرضى سيتم تدريجيا اعتبارا من يوم الاربعاء ١٩ رمضان حسب خطة تشغليه معتمدة تضمن سلاسة العمل والتشغيل وسلامة المرضى.

واضاف بان المركز تم تجهيزه بارقى الاجهزة المتخصصه في الغسيل الكلوي وكذلك مختبر متكامل وفي وقت سابق اصدر مساعد المدير العام للخدمات العلاجيه خطاب لمستشفى الخرج يتضمن تكوين للجنه تشرف على عملية انتقال المرضى من المستشفى للمركز الجديد وترافق المرضى برئاسة نائب مدير المستشفى الاخصائي ماجد الحابي وعضوية اطباء وتمريض من قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>