أمير القصيم ونائبه يشاركان رجال الأمن إفطار رمضان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء يوم الإثنين ١٤٣٨/٩/١٧هـ قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة خلال زيارةٍ قام بها سمو أمير منطقة القصيم يرافقه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، لمديرية شرطة منطقة القصيم حرص فيها على لقاء رجال الأمن ومشاركتهم روحانية هذا الشهر الفضيل وتناول وجبة الإفطار تقديراً للدور البارز لرجال الأمن وما يقدمونه من عطاءاتٍ وتضحيات جعلت منهم أنموذجاً مشرفاً للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

وقد أعرب سمو أمير منطقة القصيم عن سعادته للقاء إخوانه وأبنائه من منسوبي الأمن من ضباط وضباط صفٍ وجنود وموظفين ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم ، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المخلصة التي يبذلونها في خدمة دينهم ووطنهم تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم على حدٍ سواء والتصدي لكل من تسول له العبث بأمن واستقرار هذه البلاد الطاهرة ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وأن يمد جنودنا البواسل بالنصر والتوفيق وأن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته وعظيم مغفرته ورضوانه.

فيما عبر مدير شرطة منطقة القصيم عن شكره وإمتنانه لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه حفظهما الله على هذه البادرة الكريمة ، مؤكداً بأن هذه الزيارة الميمونة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس أبنائه وإخوانه منسوبي الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية ، وأنها ستكون خير دافعٍ لهم لتقديم المزيد من البذل والعطاء.