 سياحة نجران تلزم ملاك ومشغلي المرافق السياحية بحذف جميع القنوات التابعة لقناة الجزيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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سياحة نجران تلزم ملاك ومشغلي المرافق السياحية بحذف جميع القنوات التابعة لقناة الجزيرة

سياحة نجران تلزم ملاك ومشغلي المرافق السياحية بحذف جميع القنوات التابعة لقناة الجزيرة
المناطق - نجران

ألزم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في نجران مشغلي المرافق السياحية بتطبيق القرار الخاص بحذف جميع القنوات التابعة لقناة (الجزيرة) القطرية.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد ال مريح أمس على جميع ملاك ومشغلي المرافق السياحية من الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية تنفيذ التعليمات الصادرة بالتعميم الخاص بقرار حذف جميع القنوات التابعة لشبكة قناة (الجزيرة) القطرية وضرورة الالتزام باختيار القنوات المناسبة إلى جانب القنوات المحلية الرسمية وعدم وجود أجهزة استقبال داخل الغرف أو الوحدات السكنية المفروشة، وأن تكون أجهزة الاستقبال مركزية وتتبع إدارة المنشأة.

وطالب ال مريح ملاك المنشأت السياحية بتنفيذ الأنظمة والتعليمات حتى لا يتعرضون للغرامات والجزاءات الرسمية المنظمه لذلك.

وأبان ان مراقبي الفرع يقومون بجولات ميدانية على الفنادق والشقق المفروشة خلال شهر رمضان المبارك لتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومستوى النظافة وتطبيق الشروط الخاصة بتشغيل المنشأت السياحية وقدم ال مريح شكره لزملائه في قسم التراخيص بالفرع على مايقومون به من جهود مقدرة.

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