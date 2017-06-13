أمير الشرقية يهنئ ميدان فروسية الخفجي لحصولة المركز الثاني على مستوى ميادين المملكة

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ميدان فروسية الخفجي عبر خطاب شكر أستلمه محافظ الخفجي و رئيس مجلس إدارة الميدان محمد بن سلطان الهزاع، وذلك على الإنجاز الذي حققه ميدان الخفجي في دورة عز الخيل ٢٢ والذي حصد من خلالها المركز الثاني على مستوى ميادين المملكة.

وقال لمدير عام ميدان الفروسية مفلح الشمري نحمد الله على هذا الإنجاز حيث كنا نطمح بالحصول على المركز الأول و لكن لم يحالفنا الحظ في هذا المره، و وجه الشمري جزيل الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على خطاب التهنئة والذي قال بأن هذا الشكر سوف يكون لنا داعم و محفز لتحقيق المراكز الأولى في السباقات القادمة.