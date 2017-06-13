“الحرمان يولّد الحب” بأدبي الأحساء

نُشرت رواية لقاء البحر عام 2009 وتدور أحداثها بين حيفا بفلسطين وعمان بالأردن وللعنوان تفسير لدى الدكتور محمود السلمان ضيف نادي الأحساء الأدبي في أمسيته الرمضانية ( قراءة في رواية لقاء البحر ) المنعقدة في مساء اليوم السابع عشر من الشهر الكريم.

بدأ الكاتب كلامه عن عنوان روايته موضحاً أن اللقاء كان مع البحر نفسه ويعني به البحر الأبيض المتوسط الذي من خلاله دخل العدو إلى فلسطين المحتلة . فغادر والداه حيفا ليستقرا في الأردن وولد الكاتب هناك ليكتب على صفحات البحر الابيض المتوسط وهو لم يره أو يلتق به قط .

وركز الكاتب على عقدة الحرمان من المكان والحرمان وحده هو من يولد الحب والاشتياق المستمر ، وانتقل الكاتب ليشرح مشاعر الإحساس بالأمومة تجاه امرأة ربت شاباً لم تلده لتكون أماً حقيقية له ، وعاد الدكتور نضال الشامي مقدّم الأمسية معقباً بأن الرواية تعود أحداثها لعام 1948 وموت الكثير من الضحايا بسبب الحروب حيث ذهب بطل الرواية أحمد المثقف ليبحث عن أخيه يوسف المفقود وهو في مهده .

وحقيقة الرواية لا تكمن بين لقاء أخوين لأن للقاء طعم آخر بعد الفراق ملقياً الضوء على ثيمة الزمن وذكر الشامي أن السلمان يوثق حدثاً جماعيا في روايته يمس الأمة في قضية عالمية.

وبدأت المداخلات برئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري الذي اعتبر رواية لقاء البحر عملاً روائيا رائعا كان يجب طرحه وتسليط الضوء عليه في توقيت زمني يستقطب حشداً من المثقفين والكتاب واعتبر الشهري البحر رمزاً كبيرا للكثير من الأبعاد الإنسانية والوجدانية وتوالت المداخلات من الدكتور خالد الجريان نائب رئيس النادي والدكتور عز الدين السافي والكاتب صالح الحربي والصحفي عبدالله القطان ومشرفة القسم النسائي تهاني الصبيح .

واختتمت الجلسة بتكريم المشاركيْن بدرعين تذكاريين .