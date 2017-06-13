 الزهراني: الجمعية الصحية تقدم خدماتها الصحية لمحافظات وقري تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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الزهراني: الجمعية الصحية تقدم خدماتها الصحية لمحافظات وقري تبوك

الزهراني: الجمعية الصحية تقدم خدماتها الصحية لمحافظات وقري تبوك
المناطق - تبوك - تهاني الجهني :

كشف المتحدث الرسمي باسم الجمعية الصحية خالد الزهراني عن سعي الجمعية لتقديم خدماتها للمحافظات والقرى والهجر التابعة لمنطقة تبوك خاصة الفئات الأكثر احتياج منوهاً على أهمية تكاتف الجهود من الجميع في سبيل توفير استقرار صحي.
مشيراً بأن الجمعية تعزم على عقد ستة برامج خلال العام المالي 2017م بتكلفة تقديرية تقدر بمليون و مائتين وسبعين ألف ريال.
أشار “الزهراني” أن بناء وتنمية قدرات العاملين بالجمعية وبناء النظام الإداري وتدريب وتأهيل الكواد المتطوعة في المجال الصحي يعد أبرز الأهداف الاستراتيجية بالإضافة إلى توعية وتثقيف المجتمع وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى مشيراً بأنه تم وضع وسائل للتنفيذ وأدوات كمؤشرات قياس.
ويضيف تم إنشاء برنامج “ورد” وهي قناة على اليوتيوب لتقديم برامج توعوية وتثقيفية كما تم عمل تطبيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشكيل عدد من اللجان المساندة لمجلس الإدارة يتكون من اللجنة الصحية ولجنة تنمية الموارد المالية ولجنة العلاقات العامة ولجنة التدريب.
مؤكدا بأن مجلس الإدارة يعتزم عقد العديد من الشركات مع عدة جهات منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والمؤسسات الخيرية المانحة ورجال الأعمال بالمنطقة خاصة المملكة عامة.
وتعمل الجمعية السعودية الصحية على دعم الجانب المعنوي والصحي للمرضى والمحتاجين بمنطقة تبوك من خلال تقديم المشاريع الصحية بدعم من المؤسسات المتاحة وتسعى الجمعية من خلال رسالتها إلى المساهمة في تقديم رعاية صحية علاجية ووقائية بشكل نوعي ومتميز للمرضى المحتاجين.

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