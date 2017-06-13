تعرف على تفاصيل إلزام عملاء البنوك بدفع 3% عند السحب النقدي

أوضح طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية أن نسبة 3% تتعـــلق بعمليات السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانيـة وذلك للمبالـــغ التي تزيد عن 5,000 ريال، وليس وكمــا فهم أن النسبـة تتعلق بعمليات السحب بواسطة بطاقات الصراف الآلـي عبر شبكة مدى والتي قد أكـد عليها التعميم المذكـور على انها مجاناً.

وقال في بيان توضيحي: بالإشـــــارة إلى ما نشر تحت عنوان : “إلزام عملاء البنوك بدفع 3% عند سحب أكثر من 5 آلاف، و30 ريالاً لنسيان الرقـم السري”، وذلك بنــاءً علــى التعرفـة البنكيـــــة المحدثــــة التـــي صدرت عن مؤسســـــة النقد العربي السعودي بتاريـخ 10/9/1438هـ ؛ فإننا نود التوضيح بأن ما ورد في عنوان الخبر المشار إليه يفتقد إلى الدقــة وعدم الوضــوح فيما يخص النسب والرسوم المشار إليها في العنوان، فيما قد يتسبب باللغط لدى العملاء.

وبناءً عليه وللتوضيح فإن نسبة 3% وكما ينص عليه التعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي تتعـــلق بعمليات السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانيـة وذلك للمبالـــغ التي تزيد عن 5,000 ريال، وليس وكمــا فهم أن النسبـة تتعلق بعمليات السحب بواسطة بطاقات الصراف الآلـي عبر شبكة مدى والتي قد أكــد عليها التعميم المذكـور على انها مجاناً. كما أن نود التوضيح بأن مبلغ الـ 30 ريال المفروضة كرسم على “نسيان الرقم السري” كما أشــــار العنوان يتعلق بإعادة إصدار بطاقة الصراف الآلي نتيجة لإدخــــال العميل للرقم السري الخاص بالبطاقــة (3 مرات) وليس وكما فهم يتعلق بإصدار بطاقة الصراف الآلي لكل حساب والتي أشار إليها التعميم المذكور أن إصدارها مجاناً.

كما نود الإشارة إلى أن الى أن الهدف من إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي للتعرفة البنكية هو تعزيز دورها في الشمول المالــي وحماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعـــة لإشرافها، وأن رسوم الخدمات الموضحة في التعرفة تمثل الحد الأقصى للرسوم وأنه يحق للبنوك والمصارف تخفيض أو إلغاء هذه الرسوم بما يتناسب مع سياستها الداخلية.