 الخارجية الأمريكية: الأسوأ في الأزمة الخليجية أصبح “خلفنا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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الخارجية الأمريكية: الأسوأ في الأزمة الخليجية أصبح “خلفنا”

الخارجية الأمريكية: الأسوأ في الأزمة الخليجية أصبح “خلفنا”
المناطق-الرياض

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدثة باسمها “هيذر ناور” اليوم الأربعاء، تفاؤلاً بشأن فرص حل الأزمة الخليجية، مؤكدًة أن هناك تقدمًا حصل في هذا المجال ومشيرة بأن “الأسوأ أصبح وراءنا”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التقى أمس الثلاثاء في واشنطن، نظيره السعودي عادل الجبير الذي أكد إثر الاجتماع أن المملكة التي تتهم الدوحة بدعم “الإرهاب”، كما أنها لا تفرض “حصارًا” على قطر.

كما التقى تيلرسون أيضاً وبشكل منفصل بوزير الدفاع القطري خالد محمد العطية، وبحث معه مستجدات الأزمة القطرية.

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