3 مشروبات لإنقاص الوزن بشكل سريع

ربما لم تكن المشروبات هى الأساس فى التخلص من الوزن وإنقاصه، ولكنها أمر مهم بجانب نظامك الغذائى المحدد ونمط الحياة لتصل للوزن المطلوب، لذلك يجب أن تنتبه جدا لمشروباتك خاصة أن الليمون ليس هو الكوب الوحيد المفيد فى هذه العملية إنما هناك بعض المشروبات التى ستعطيك فوائد أكثر منه ونتيجة أسرع، والتى نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع “womenshealthmag” الطبى:

1 -القهوة: يسمى بمشروب الطاقة المثالى الطبيعى، حيث تظهر الأبحاث أن شرب 2-3 أكواب من القهوة يحرق المزيد من السعرات الحرارية، ووجدت إحدى الدراسات فى مجلة الطب الرياضى واللياقة البدنية أن الممارسين يمكن أن يقومون بما يقرب من 20% أكثر من تمارين الساق عند تناولهم لها، ولكن تذكر أن تتناوله دائما سادة دون أى إضافات للسعرات الحرارية مثل إضافة كريمة أو سكر.

2 -الماء البارد:المشروبات الباردة تدفع جسمك إلى استهلاك المزيد من الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم مناسبة، ويقول ميتزى دولان، اختصاصى التغذية فى كانساس سيتى الملكية: “إن تناول ثلاث حصص من الماء المثلج يساعد جسدك على حرق ما يصل إلى 100 سعر حرارى إضافى، وإذا فعلت ذلك كل يوم، ستفقد الكثير من الوزن بسهولة”.

3 -الشاى الأخضر:يساعد الشاى الأخضر فى تحفيز الجسم على حرق الدهون وفقدان الوزن، ووفقا لأبحاث نشرت فى مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، فإن المشاركين الذين شربوا أربعة أكواب من الشاى الأخضر يوميا لمدة شهرين فقدوا ستة أرطال أكثر من أولئك الذين شربوا الماء العادى فقط.