 ماتيس يبدي صدمته لتدني جهوزية الجيش الاميركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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ماتيس يبدي صدمته لتدني جهوزية الجيش الاميركي

ماتيس يبدي صدمته لتدني جهوزية الجيش الاميركي
المناطق_الرياض

أعرب وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الاثنين عن “صدمته” ازاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الاميركي والناجم كما قال عن سنوات عديدة من التقشف. وقال ماتيس امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب “لقد تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة اشهر من دخول التقشف حيز التنفيذ”.
واضاف “بعد اربع سنوات عدت الى الوزارة (البنتاغون) وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية”، مؤكدا ان “ما من عدو في الميدان الحق ضررا بجهوزية جيشنا كما فعل التقشف”. ومثل وزير الدفاع امام اللجنة لتوضيح بعض النقاط الواردة في مشروع موازنة البنتاغون الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب للعام 2018 والذي يتضمن زيادة ضخمة في النفقات. وطلب البنتاغون من الكونغرس تخصيص 639 مليار دولار لموازنته للعام 2018 موزعة على 574 مليار دولار كنفقات عامة و65 مليار دولار لنفقات اضافية للحرب.

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