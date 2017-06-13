سياحية أملج تطلق فعاليات ذكريات رمضانية بالسوق الشعبي

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انطلقت فعاليات ذكريات رمضانية في المنطقة التاريخية بالسوق القديم في املج والتي تنظمها سياحية املج وتستمر لمدة ثلاث ايام.

وبينت لجنة التنمية السياحية باملج ان الفعاليات التي يقدمها كبار السن عبارة عن أحاديث وقصص عن ذكرياتهم عن رمضان في الماضي وكيف كانوا يقضون رمضان بكل تفاصيله وخصوصا عن مدفع رمضان والأكلات الشعبية والألعاب الرمضانية، وأوضح المنسق والمشرف الميداني للفعاليات عبدالمعطي معتوق السناني ان الفعاليات تستمر لمدة ثلاث ايام بإشراف لجنة التنمية السياحية يشارك فيها شيخ طائفة الصيادين بحضور رئيس المجلس البلدي حسين الحمدي في اليوم الاول وشهدت حضور من الاهالي كباراً وصغارا واستمعوا الى معلومات عن مدفع الافطار في رمضان وسوف يخصص يوم للافطار الجماعي في ساحة السوق الشعبي