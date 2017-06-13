 سياحية أملج تطلق فعاليات ذكريات رمضانية بالسوق الشعبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سياحية أملج تطلق فعاليات ذكريات رمضانية بالسوق الشعبي ماتيس يبدي صدمته لتدني جهوزية الجيش الاميركي 3 مشروبات لإنقاص الوزن بشكل سريع البحرين تؤكد منع الطائرات القطرية من عبور أجوائها تعرف على تفاصيل إلزام عملاء البنوك بدفع 3% عند السحب النقدي الزهراني: الجمعية الصحية تقدم خدماتها الصحية لمحافظات وقري تبوك “الحرمان يولّد الحب” بأدبي الأحساء أمير الشرقية يهنئ ميدان فروسية الخفجي لحصولة المركز الثاني على مستوى ميادين المملكة سياحة نجران تلزم ملاك ومشغلي المرافق السياحية بحذف جميع القنوات التابعة لقناة الجزيرة أمير القصيم ونائبه يشاركان رجال الأمن إفطار رمضان نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج يقف على جاهزية مركز الكلى الجديد فضائح حزب الله.. الكشف عن عمليات سرقة ونصب وتصنيع مخدرات

سياحية أملج تطلق فعاليات ذكريات رمضانية بالسوق الشعبي

سياحية أملج تطلق فعاليات ذكريات رمضانية بالسوق الشعبي
المناطق_فايز السميري
:
انطلقت فعاليات ذكريات رمضانية في المنطقة التاريخية بالسوق القديم في املج والتي تنظمها سياحية املج وتستمر لمدة ثلاث ايام.
وبينت لجنة التنمية السياحية باملج ان الفعاليات التي يقدمها كبار السن عبارة عن أحاديث وقصص عن ذكرياتهم عن رمضان في الماضي وكيف كانوا يقضون رمضان بكل تفاصيله وخصوصا عن مدفع رمضان والأكلات الشعبية والألعاب الرمضانية، وأوضح المنسق والمشرف الميداني للفعاليات عبدالمعطي معتوق السناني ان الفعاليات تستمر لمدة ثلاث ايام بإشراف لجنة التنمية السياحية يشارك فيها شيخ طائفة الصيادين بحضور رئيس المجلس البلدي حسين الحمدي في اليوم الاول وشهدت حضور من الاهالي كباراً وصغارا واستمعوا الى معلومات عن مدفع الافطار في رمضان وسوف يخصص يوم للافطار الجماعي في ساحة السوق الشعبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>