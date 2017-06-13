 منظمة قطرية تقدم وجبات منتهية الصلاحية لمخيم الخازر شرق الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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منظمة قطرية تقدم وجبات منتهية الصلاحية لمخيم الخازر شرق الموصل

منظمة قطرية تقدم وجبات منتهية الصلاحية لمخيم الخازر شرق الموصل
المناطق_وكالات

توفى طفل وامرأة وأصيب قرابة 750 شخص بين أطفال ونساء ورجال كبار سن وذلك بعد تناولهم وجبة إفطار مقدمة من أحد المنظمات القطرية في مخيم الخازر شرق الموصل .

من جانبه أكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية بمجلس النواب العراقي رعد الدهلكي لـ” الرياض ” عن تعرض قرابة 750 من النازحين المقيمين في مخيم الخازر شرق الموصل لحالات تسمم أثر تناولهم وجبة مقدمة من منظمة قطرية مدنية ،كما توفى طفل ومرأة نتيجة تناولهم الوجبات ،وأضاف بأن الكوادر الطبية من صحة نينوى متواجدين في الموقع لنقل الحالات لمستشفيات في إربيل ،وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التحقيق عن صحة المنظمة وما قدمته من سلال غذائية منتهية الصلاحية ،مبيناً بأن مئات من الحالات التي اصيبت بالتسمم لا تزال في المستشفيات لتلاقي العلاج وأعداد منها في حالة حرجة .

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