علماء أفريقيا يشيدون بخدمة المملكة للحجاج والزوار والعمار

أشاد علماء ودعاة لجنة الدعوة في أفريقيا بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن حجاجا وعمارا وزوارا، وما تبذله من جهود عظيمة للإسلام والمسلمين، ومن عناية بالحرمين الشريفين، جاء ذلك خلال لقائهم المستشار بالمسجد النبوي الشيخ عبدالواحد الحطاب عقب حضورهم الملتقى السادس والعشرين المعنون بـ “أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجاً”.

وأكد الحطاب على جهود القيادة في خدمة الزوار وتوفير كل ما يحتاجه المعتمرون أثناء رحلتهم لأداء مناسك العمرة، وزيارة الحرم الشريف.

ونوه المستشار الحطاب بما ما تقدمه لجنة الدعوة في إفريقيا برئاسة الأمير د. بندر بن سلمان آل سعود من جهود عظيمة لهذه القارة العظيمة، داعياً المولى -عز وجل – أن يوفقهم لكل خير.

يشار إلى أن الوفد زار معرض عمارة الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى شرح من قبل مدير المعرض الشيخ فايز بن علي الفائز عن توسعات المسجد النبوي والتعريف بمحتويات المعرض من صور ومجسمات تجسد مدى اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله -في هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين.