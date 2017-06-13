 علماء أفريقيا يشيدون بخدمة المملكة للحجاج والزوار والعمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين وينقل تحيات القيادة مؤسسة بحثية: تراجع كبير في استخدام داعش للسلاح الكيماوي مغني الراب شون كومز الأعلى دخلا عالميا بين المشاهير الطفلة أمل تشكر حرس الحدود لإنقاذ حياتها من بحر جازان الشيخ ابراهيم اللاحم للمرتبة الرابعة عشر علماء أفريقيا يشيدون بخدمة المملكة للحجاج والزوار والعمار سعد الشهري: بالتوفيق للأخضر.. والآن محطة جديدة منظمة قطرية تقدم وجبات منتهية الصلاحية لمخيم الخازر شرق الموصل دراسة: التقنية تُسهم في العناية الطبية دراسة: أكثر من ملياري شخص حول العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة سياحية أملج تطلق فعاليات ذكريات رمضانية بالسوق الشعبي ماتيس يبدي صدمته لتدني جهوزية الجيش الاميركي

علماء أفريقيا يشيدون بخدمة المملكة للحجاج والزوار والعمار

علماء أفريقيا يشيدون بخدمة المملكة للحجاج والزوار والعمار
المناطق_مكة

أشاد علماء ودعاة لجنة الدعوة في أفريقيا بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن حجاجا وعمارا وزوارا، وما تبذله من جهود عظيمة للإسلام والمسلمين، ومن عناية بالحرمين الشريفين، جاء ذلك خلال لقائهم المستشار بالمسجد النبوي الشيخ عبدالواحد الحطاب عقب حضورهم الملتقى السادس والعشرين المعنون بـ “أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجاً”.

وأكد الحطاب على جهود القيادة في خدمة الزوار وتوفير كل ما يحتاجه المعتمرون أثناء رحلتهم لأداء مناسك العمرة، وزيارة الحرم الشريف.

ونوه المستشار الحطاب بما ما تقدمه لجنة الدعوة في إفريقيا برئاسة الأمير د. بندر بن سلمان آل سعود من جهود عظيمة لهذه القارة العظيمة، داعياً المولى -عز وجل – أن يوفقهم لكل خير.

يشار إلى أن الوفد زار معرض عمارة الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى شرح من قبل مدير المعرض الشيخ فايز بن علي الفائز عن توسعات المسجد النبوي والتعريف بمحتويات المعرض من صور ومجسمات تجسد مدى اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله -في هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>