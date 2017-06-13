سعد الشهري: بالتوفيق للأخضر.. والآن محطة جديدة

قدّم سعد الشهري مدرب منتخب الأخضر للشباب الذي تم إقالته يوم الاثنين، شكره الاتحاد السعودي لكرة القدم وللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، على الفترة التي قضاها مع المنتخب الشاب.

وذكر الشهري في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر: “مايو 2015 حتى مايو 2017 تشرفت أن أكون القائد الفني لمنتخب الشباب الهدف الوصول لكأس العالم حققنا ولله الحمد فضية آسيا والتأهل لدور 16 في كأس العالم”.

وأضاف: “كل الشكر للاعبين جميعاً والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمساعدة، شكراً للاتحاد السعودي السابق أو الحالي، شكراً للجمهور الرياضي، شكراً للإعلام الرياضي، بالتوفيق للأخضر”.

وأتم: “الآن محطة جديدة وأهداف أخرى وتحدٍ آخر، كل التوفيق للكابتن صالح المحمدي لاستكمال المشوار”.

وجاءت تغريدات الشهري بعد تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكره وتقديره له، بعد نهاية عقده التدريبي مع المنتخب الشاب، نظير ما قدمه من عمل وجهد خلال الفترة الماضية، وأعلن تكليف صالح المحمدي بالإشراف على الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً.