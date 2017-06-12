الطفلة أمل تشكر حرس الحدود لإنقاذ حياتها من بحر جازان

رفعت الطفلة “أمل” شكرها الجزيل لرجال حرس الحدود، وذلك من خلال كتابة ورقة على باب غرفة تنويمها فيها عبارة: “شكرًا حرس الحدود على إنقاذ حياتي بعد الله”.

وكانت الدوريات البحرية وفرقة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة جازان “قطاع الموسم”، قد تمكنت من إنقاذ الطفلة “أمل” من الغرق على الكورنيش الجنوبي بشاطئ المرجان من جهة أخرى قام قائد قطاع الموسم بمنطقة جازان “المقدم بحري حسن بن سليمان البلوي” بزيارة الطفلة “أمل” للاطمئنان على صحتها وسلامتها.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان “النقيب عامر الشهراني، أنه تلقت غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الموسم بلاغاً صباح يوم الجمعة الماضي يفيد بأن طفلة تعرضت أثناء ممارستها السباحة لحالة غرق.

وأضاف: توجهت الدورية البحرية للموقع وتم إنقاذ الطفلة وتقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى مستشفى العميس الطبي بجازان، حيث أجريت لها الفحوص الطبية وأُدخلت التنويم لمتابعة حالتها، وأصبحت الحالة مستقرة.

ودعا النقيب “الشهراني” المتنزهين ومرتادي البحر إلى ضرورة اتباع والتزام إرشادات وتعليمات حرس الحدود فيما يخص السلامة البحرية والتقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لذلك.

وحثّ أولياء الأمور على مراقبة الأطفال وعدم الغفلة عنهم أثناء التنزه وممارسة السباحة، وطالب بالتواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم “994” للإبلاغ عن أي حالة طارئة أو ملاحظة.