الشيخ ابراهيم اللاحم للمرتبة الرابعة عشر

صدرت موافقة مجلس الوزراء على ترقية الشيخ إبراهيم بن سليم اللاحم مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك على وظيفة

(مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة العدل .

وبهذه المناسبة رفع الشيخ اللاحم بالغ شكره وعظيم امتنانه للمقام السامي الكريم على هذه الثقة الملكية الكريمة الغالية من ولاة الأمر حفظهم الله ، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك ، مؤكداّ أن هذه الترقية وسام فخر و إعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على هذة الثقة ، داعياً المولى عز وجل ان يوفقه لخدمة الوطن .

الجدير بالذكر بان الشيخ اللاحم يعد من الكفاءات المتميزة بفضل سياسته الإدارية والفنية الناجحة حيث تحققت نقلة نوعية لفرع الوزارة في المنطقة على مستوى الخدمات المقدمة لكافة الشرائح المستفيدة من المحاكم وكتابات العدل، كما عمل على تطوير أداء العاملين وحثهم على تقديم الخدمة السريعة للمراجعين وتوفير أقصى درجات الراحة لهم

يذكر أنه سبق وأن صدر الامر بترقيته للمرتبة الثالثة عشر على وظفية مشتشار شرعي عام ١٤٣٣ بوزارة العدل ثم كلف مديرا عاما لفرع وزارة العدل بتبوك ، وفي عام ١٤٣٦ صدر القرار بتكليفة مندوب وزارة العدل في صندوق الاستثمارات العامة بالاضافة لعمله مدير عام فرع وزارة العدل بتبوك .

صحيفة المناطق تتقدم بالتهنئة للشيخ ابراهيم اللاحم على هذه الثقة الملكية متمنين له التوفيق والنجاح