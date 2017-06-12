مؤسسة بحثية: تراجع كبير في استخدام داعش للسلاح الكيماوي

أفاد تقرير نشرته مؤسسة (اي.اتش.اس ماركيت) للأبحاث أن استخدام تنظيم داعش للأسلحة الكيميائية انخفض بصورة كبيرة في سورية خلال عام 2017، مشيرة إلى أنه تم التركيز على استخدامها داخل مدينة الموصل العراقية المحاصرة.ومنذ الحادثة الأولى التي وقعت في تموز/يوليو 2014، تم تسجيل ما لا يقل عن 71 زعما بقيام داعش بشن هجمات بأسلحة كيميائية، 41 في العراق و30 في سورية. وتم استخدام غاز الكلور أو الخردل الكبريتي، في معظم هذه الهجمات التي تم شنها بقذائف الهاون والصواريخ والعبوات الناسفة. ويستخدم التنظيم الأسلحة الكيميائية لتأثيرها النفسي في المقام الأول، حيث أن ضررها الفتاك لا يفوق الأسلحة التقليدية.وقالت المؤسسة البحثية، ومقرها لندن في تقريرها، إن الاستخدام المزعوم الوحيد من قبل داعش في سورية هذا العام كان في الثامن من كانون ثان/يناير الماضي على احدى قرى محافظة حلب، مشيرة إلى أن هناك 13 ادعاء خلال الأشهر الستة الماضية، تتركز في نفس المنطقة في محافظة حلب. وكانت جميع المزاعم الأخرى التي ادين فيها تنظيم داعش بشن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال 2017 كانت في العراق؛ وكان تسعة هجمات منها داخل مدينة الموصل المحاصرة، وهجوم آخر في محافظة ديالى.

وقال الكولونيل كولومب ستراك، محلل بارز في الشرق الأوسط لدى (اي.اتش.اس ماركيت): “إن عملية عزل مدينة الموصل العراقية واستعادتها تتزامن مع تراجع كبير في استخدام داعش للأسلحة الكيميائية في سورية … وهذا يشير إلى أن التنظيم لم يقم بإنشاء أي مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية خارج الموصل، إلا أنه من المرجح أن بعض الاخصائيين تم اجلاءهم إلى سورية للاحتفاظ بخبرة انتاج الاسلحة الكيميائية”.وكانت الموصل مركز إنتاج تنظيم داعش للأسلحة الكيميائية.

وقال تقرير (اي.اتش.اس ماركيت) إن حصار الموصل والقتل المستهدف لخبراء الأسلحة الكيميائية من خلال الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ، أدى إلى تدهور كبير في قدرة التنظيم، المنخفضة بالفعل، على إنتاج أسلحة الكيميائية. ومن المرجح أن تعتمد الهجمات الكيميائية المستمرة في الموصل على المخزونات المتبقية في المدينة.ومع ذلك، فإنه ربما يحتفظ داعش بالقدرة على إنتاج كميات صغيرة من غاز الكلور والخردل الكبريتي منخفض الجودة في أماكن أخرى، على سبيل المثال لتعظيم الأثر النفسي للهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة في المناطق الحضرية أو في الهجمات الإرهابية في الخارج