 أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين وينقل تحيات القيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين وينقل تحيات القيادة

أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين وينقل تحيات القيادة
المناطق_تبوك

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لأهالي المنطقة مؤكدًا سموه على أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تقضي بتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين في كل مكان والتمسك بالعقيدة الاسلامية السمحة وتطبيق كتاب الله وسنة نبيه وقال سمو أمير منطقة تبوك في حديثه خلال الجلسة الإسبوعية للقاءه الدائم بالمواطنين التي حضرها رؤساء المحاكم والقضاة والمسؤولون بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة مساء امس بالقصر الحكومي : أن المملكة مقبلة على نقلة كبيرة في شتى المجالات التي من شأنها تعزيز التنمية الشاملة لكل ما يخدم المواطن ويسهل أموره منوها سموه بالجهود التي تبذل في الحرم المكي الشريف لخدمة الزوار والمعتمرين وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان  والتي استنفرت من أجلها جميع القطاعات المعنية بخدمة الزوار والمعتمرين كل طاقاتها الآلية والبشرية وسخرت جل إمكاناتها لخدمة وراحة قاصدي بيت الله الحرام التي شرف الله بها هذه البلاد وفي الختام دعا سموه الله العلي القدير ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والامان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله  بعد ذلك حضر الجميع مأدبة الافطار على مائدة سموه

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