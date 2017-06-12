 استمرار تأثير الموجة الحارة على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استمرار تأثير الموجة الحارة على معظم مناطق المملكة أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين وينقل تحيات القيادة مؤسسة بحثية: تراجع كبير في استخدام داعش للسلاح الكيماوي مغني الراب شون كومز الأعلى دخلا عالميا بين المشاهير الطفلة أمل تشكر حرس الحدود لإنقاذ حياتها من بحر جازان الشيخ ابراهيم اللاحم للمرتبة الرابعة عشر علماء أفريقيا يشيدون بخدمة المملكة للحجاج والزوار والعمار سعد الشهري: بالتوفيق للأخضر.. والآن محطة جديدة منظمة قطرية تقدم وجبات منتهية الصلاحية لمخيم الخازر شرق الموصل دراسة: التقنية تُسهم في العناية الطبية دراسة: أكثر من ملياري شخص حول العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة سياحية أملج تطلق فعاليات ذكريات رمضانية بالسوق الشعبي

استمرار تأثير الموجة الحارة على معظم مناطق المملكة

استمرار تأثير الموجة الحارة على معظم مناطق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب وشمال المملكة, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها, كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض.

كما تستمر السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط . وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج خاصة على الجزء الشمالي، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>