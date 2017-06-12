معهد أمريكي: إرسال إيران الغذاء لقطر ليس قراراً إنسانياً بل تجارياً

أكد “معهد دراسات الشرق الأوسط” الأمريكي أن قرار إيران إرسال شحنات مواد غذائية لقطر وفتح موانئها ومجالها الجوي لها، لم يكن قرارًا إنسانياً، بل يهدف لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية.

واعتبر المعهد أن طهران سارعت إلى دعم قطر لمنافسة تركيا، ولاستغلال الأزمة الحالية في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن علاقات إيران الاقتصادية مع قطر كانت ولا تزال ضعيفة رغم التقارب السياسي.

وكشف المعهد أن الأزمة الحالية أظهرت حقيقة ما ترغب به طهران لفترة طويلة، وهي حدوث خلافات بين الدول الخليجية مما يعيق قيام جبهة عربية موحدة.

وقال المعهد في دراسة نشرها على موقعه أمس الاثنين: “يبدو أن إيران سعيدة بأن ينظر إليها على أنها المنقذ لقطر في الأزمة الحالية مع جيرانها الخليجيين..ومن الواضح أن هذا الدور يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية، أي أنه بعد انتهاء الأزمة الخليجية تأمل طهران أن تتعاون معها القيادة القطرية بشكل أكبر”.

وأضافت الدراسة: “أنه سواء كانت هذه المكاسب تجارية على المدى القصير أو سياسية على المدى البعيد، فإن قرار إيران بدعم قطر لم يكن إنسانيا”.