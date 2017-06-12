 تعرض طبيببان للاعتداء بمستشفى ميسان والقبض على المعتدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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تعرض طبيببان للاعتداء بمستشفى ميسان والقبض على المعتدين

تعرض طبيببان للاعتداء بمستشفى ميسان والقبض على المعتدين
المناطق_الطائف
تعرض  طبيبين  يعملان  بمستشفى  ميسان  العام  للاعتداء من عدد من  مرافقي  مريضة  بالمستشفى  وادى  الاعتداء  لإصابات  متفرقة  يخضعون  للعلاج  على  أثرها  وقد  ألقت  الجهات  الأمنية  على  المعتدين  وتم  إحالتهم  لجهة  الاختصاص  وقد  أوضحت  صحة  الطائف  في بيان  لها
تود الصحه في الطائف ان تشير الى تعرض اثنان من الاطباء بمستشفى ميسان العام للاعتداء الغير مبرر من قبل مرافقي احد المريضات صباح امس الاثنين مما نتج عنه اصابات متفرقه لازالوا  على اثرها  يخضعون للعلاج حيث بدأت الشؤون القانونيه بصحة الطائف متابعة مجريات التحقيق مع الجهات الامنيه التي تحفظت على المعتدين وتود الصحه هنا التأكيد على التزامها الكامل بتقديم الخدمه الصحيه للجميع مع حرصها في الوقت نفسه على تطبيق الانظمه والقوانين بحق المعتدين على منسوبيها وضمان حقهم الخاص وحق المنشأه الصحية العام وعدم التهاون في ذلك مع اصرارها على تطبيق الانظمه الرادعه لمثل تلك التصرفات ومعاقبة اصحابها قانونيا

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