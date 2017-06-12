3 جامعات سعودية تتصدر العرب في تصنيف QS

كشف تصنيف QS لأفضل 900 جامعة عن تصدر 3 جامعات سعودية الترتيب العربي، وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمرتبة الـ173، وجامعة الملك سعود بالمرتبة الـ221، فيما حلت جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الـ267.

التصنيف العالمي للجامعات السعودية

173

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

267

جامعة الملك عبدالعزيز

221

جامعة الملك سعود

480

جامعة الملك خالد

600

جامعة أم القرى

751

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

800

جامعة الملك فيصل

كشف تصنيف QS السنوي لأفضل 900 جامعة حول العالم عن تصدر 3 جامعات سعودية الترتيب العربي لأفضل الجامعات في العالم، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة «كيو إس» البريطانية المعنية بالتطوير المهني والأكاديمي، والتي تصدر تصنيفها لأفضل 900 جامعة في العالم سنويا.

7 جامعات سعودية

ووفقا لنتائج التصنيف فقد حلت 7 جامعات سعودية في التصنيف، حيث تصدرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعات المحلية بحلولها في المرتبة 173 متصدرة الجامعات العربية، بينما احتلت جامعة الملك سعود المركز 221 وحلت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الثالثة بحلولها في المركز 267.

وينشر التنصيف على يد شركة كواكواريلي سيموندس (Quacquarelli Symonds) المتخصصة في التعليم. وقالت الشركة إنها اعتمدت في تقييمها لأكثر من 800 جامعة حول العالم على عدة مؤشرات هي: السمعة الأكاديمية، وتوظيف طلابها بعد التخرج، وجودة التدريس والبحث العلمي، ومدى جذبها للطلاب الأجانب.

تصنيف سابق

وكان آخر تصنيف للجامعات قد صدر في يناير الماضي، وهو تصنيف Webometrics الإسباني الذي يعد من أفضل 5 تصنيفات عالمية، وأظهر ذلك التصنيف تقدم أربع جامعات سعودية وهي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة أم القرى.

ولم يتغير شيء فيما يخص جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تصنيف QS حيث حافظت على مركزها عربيا وسبق أن حقق الصدارة على المستوى العربي في عام 2016.

وفي التصنيف السابق حلت الجامعة الأميركية في بيروت في المرتبة الثانية عربيا، تلتها جامعة الملك سعود في المركز الثالث وجامعة الملك عبدالعزيز في المركز الرابع.

